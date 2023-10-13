Присутствие изобилия сфероцитов в мазке периферической крови свидетельствует либо о наследственном сфероцитозе (HS, НС), либо об аутоиммунной гемолитической анемии (AIHA, АИГА). Сфероциты представляют собой эритроциты сферической формы без зоны центральной бледности и обычно имеют несколько меньшие размеры чем средние эритроциты. Сфероциты имеют повышенную осмотическое повреждаемость (за счет сниженной растяжимости, обусловленной меньшей поверхностью клеточной мембраны) в гипотоническом физиологическом растворе, и этот тест (тест на осмотическую повреждаемость эритроцитов) положителен при наследственном сфероцитозе и при аутоиммунной гемолитической анемии. Результаты прямого антиглобулинового теста (пробы Кумбса) позволяют различить их; положительный результат отмечается при аутоиммунной гемолитической анемии, а отрицательный результат – при наследственном сфероцитозе.