На этом КТ грудной клетки во фронтальной проекции показаны множественные микронодулярные затемнения в паренхиме обеих легких у пациента из Южной Калифорнии, известной эндемичной области, где обычно встречается Coccidioides immitis, почвенный грибок, который вызывает кокцидиоидомикоз. Поражения напоминают милиарный туберкулез. В эндемичных регионах подобные поражения вызывает диссеминированный кокцидиоидомикоз.