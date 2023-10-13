Сагиттальная постконтрастная T1-взвешенная МРТ показывает большую гипоинтенсивную интрамедуллярную полость в спинном мозге T1, характерную для свища (желтая стрелка). У ребенка с установленной мальформацией Киари 1 типа (розовая стрелка) она простирается вниз от уровня шейных позвонков C2-C3. Это явление определяется как сирингогидромиелия, потому что сирингомиелия (эксцентрическая полость в спинном мозге) не может быть дифференцирована от гидромиелии (полость в центральном канале спинного мозга) посредством визуализации.