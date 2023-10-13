В генеалогии символы для каждого поколения семьи размещаются в ряд и нумеруются римскими цифрами, начиная со старшего поколения в верхней и заканчивая самыми последними в нижней части. В каждом поколении, люди нумеруются слева направо арабскими цифрами. Братья и сестры перечислены по возрасту, старший слева. Таким образом, каждого члена генеалогического древа можно определить по двум числам (например, II, 4). Супругам также присваиваются идентификационные номера.