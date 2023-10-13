Как видно на этом рентгеновском снимке 61-летней женщины, страдающей ревматоидным артритом в течение 1 года, к особенностям агрессивного раннего РА могут относится признаки отека мягких тканей вокруг пястно-фаланговых и проксимальных межфаланговых суставов, околосуставный остеопороз, симметричное сужение суставной щели в нескольких пястно-фаланговых и проксимальных межфаланговых суставах обеих кистей, слабовыраженные эрозии правого 3-го и правого и левого 4-х пястно-фаланговых суставов.