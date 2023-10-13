В переднезадней и боковой проекциях показаны вальгусная деформация большого пальца стопы с молоткообразной деформацией второго пальца стопы. На переднезадней проекции выявляется выраженная вальгусная деформация большого пальца стопы с медиальным отклонением первой плюсневой кости. Видно, как большой палец стопы опирается на второй палец. Второй палец отклонен латерально с сужением второго плюснефалангового сустава (слева). Латеральная проекция показывает второй дислоцированный в плюснефаланговом суставе палец. Показаны гиперэкстензия проксимального межфаланогового сустава и гиперэкстензия дистального межфалангового сустава второго пальца стопы (справа).