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Распространенные типы линий перелома

Распространенные типы линий перелома

При поперечных переломах линия излома перпендикулярна длинной оси кости.

Косые переломы возникают под углом.

Винтообразные переломы возникают под воздействием вращательного механизма; на рентгенограммах они дифференцируются от косых переломов фрагментом, расположенным параллельно длинной оси кости, видимым, по крайней мере, на одной проекции.

Оскольчатые переломы имеют > 2 костных фрагментов. Оскольчатые переломы включают сегментарные перелома (2 отдельных перелома кости).

Отрывные переломы обусловлены отрывом фрагмента кости из-за чрезмерного напряжения сухожилия.

При вколоченном переломе фрагменты кости заходят друг на друга, укорачивая кость; при этих переломах трабекулярная кость проявляется локальной аномальной плотностью, а кортикальный слой неравномерен.

Для детей типичны поднадкостничные винтообразные переломы (прогибание коркового слоя) и переломы по типу зеленой ветки (переломы кортикального слоя только с одной стороны).