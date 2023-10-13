Пациенты с заболеванием показаны в верхнем распределении; пациенты без заболевания показаны в нижнем распределении. Для пациентов с заболеванием, область под распределением результатов, которая находится справа от (см. выше) критерия порога соответствует доле истинно-положительных результатов теста (т.е., его чувствительность); область, которая лежит слева (см. ниже) от критерия порога, соответствует ложно отрицательным результатам. Для пациентов без заболевания, область справа от критерия отсечки соответствует ложноположительным, а область слева соответствует доле истинно-отрицательных результатов (то есть, его специфичности). В пределах 2-х наложенных друг на друга распределений (например, больных с наличием и с отсутствием болезней), перемещение линии критерия порога влияет на чувствительность и специфичность, но в противоположных направлениях; изменение критерия порога от 1 до 2 снижает количество ложноотрицательных результатов (увеличение чувствительности), но при этом увеличивает количество ложно позитивных результатов (уменьшается специфичность).