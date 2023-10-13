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Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса).

Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса).

Прямой антиглобулиновый тест (прямая реакция Кумбса) применяется для выявления наличия на поверхности мембран эритроцитов эритроцит-связывающих антител (IgG) или компонентов системы комплемента (C3). Эритроциты больного инкубируют с антителами к человеческим иммуноглобулинам IgG и С3. Если антитела класса IgG или С3 связываются с мембраной эритроцитов, происходит агглютинация эритроцитов—положительный результат. Положительный результат свидетельствует о наличии аутоантител к эритроцитам. Положительный результат теста не всегда соответствует гемолизу. Таким образом, результаты всегда должны коррелировать с клиническими проявлениями и симптомами.