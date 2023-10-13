Пространственное взаимоотношение между фрагментами перелома
При переломах возможно расхождение, смещение отломков, угловая деформация или укорочение (захождение фрагментов одного на другое).
Расхождение - это отделение фрагментов по продольной оси.
Смещение - это степень, с которой концы перелома отходят от правильного положения оси кости; описывается в миллиметрах или в процентах к диаметру кости.
Угловое смещение представляет угол дистального фрагмента по отношению к проксимальному.
Смещение и угловая деформация могут быть в вентрально-дорсальной, латерально-медиальной плоскостях или в обеих плоскостях.