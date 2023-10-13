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Пространственное взаимоотношение между фрагментами перелома

Пространственное взаимоотношение между фрагментами перелома

При переломах возможно расхождение, смещение отломков, угловая деформация или укорочение (захождение фрагментов одного на другое).

Расхождение - это отделение фрагментов по продольной оси.

Смещение - это степень, с которой концы перелома отходят от правильного положения оси кости; описывается в миллиметрах или в процентах к диаметру кости.

Угловое смещение представляет угол дистального фрагмента по отношению к проксимальному.

Смещение и угловая деформация могут быть в вентрально-дорсальной, латерально-медиальной плоскостях или в обеих плоскостях.