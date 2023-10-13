Преднадколенниковый бурсит
В областе левого колена и вокруг него видны признаки острого воспаления. У некоторых пациентов с септическим бурситом присутвуют внешние проявления кожной инфекции, что может быть инфицированной рваной раной, ссадиной или, как на этом снимке, флегмоной.
By permission of the publisher. From Gilliland B, Wener M: Atlas of Infectious Diseases: Skin, Soft Tissue, Bone and Joint Infections. Edited by G Mandell (series editor) and TP Bleck. Philadelphia, Current Medicine, 1995.