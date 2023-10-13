Цинновы связки поддерживают хрусталик, а мышцы цилиарного тела обеспечивают аккомодацию. Цилиарное тело также вырабатывает водянистую влагу, которая наполняет переднюю и заднюю камеры глаза; влага вытекает через зрачок в переднюю камеру преимущественно через Шлеммов канал. Радужка регулирует количество света, поступающего в глаз, регулируя размер центрального отверстия - зрачка. Изображение фокусируется на сетчатке. Конъюнктива покрывает собой глазное яблоко до лимба, а также выстилает изнутри верхнее и нижнее веко. Эпителий, покрывающий роговицу отличается от эпителия конъюнктивы, он также более чувствителен.