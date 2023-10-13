Положение и предлежание плода
К концу беременности плод принимает окончательное положение для родов. Нормальными являются затылочное предлежание (голова вперед) и передний вид затылочного предлежания (лицо плода обращено к позвоночнику беременной), с повернутыми в одну сторону лицом и телом и согнутой шеей.
К аномальным видам предлежания относятся лицо, лоб, ягодицы и плечо. Задний вид головного предлежания (лицо плода обращено к лобковой кости беременной пациентки) встречается реже, чем передний вид.