К концу беременности плод принимает окончательное положение для родов. Нормальными являются затылочное предлежание (голова вперед) и передний вид затылочного предлежания (лицо плода обращено к позвоночнику беременной), с повернутыми в одну сторону лицом и телом и согнутой шеей.