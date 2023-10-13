Пациенты должны быть обуты в обычную обувь, стоять прямо и смотреть прямо перед собой с расслабленными плечами. Для правильной подгонки конец костыля следует поставить на расстоянии около 5 см от боковой стороны ботинка и около 15 см впереди мыска ноги, а верхняя часть костыля должна быть отрегулировать так, чтобы верхняя часть костыля была примерно на 2-3 пальца (примерно 5 см) ниже подмышечной впадины. Рукоятка должна быть отрегулирована таким образом, чтобы изгиб локтя составлял 20-30°.