Передняя плечевая и радиокапителлярная линии
Как правило, передняя плечевая линия, которая на боковой рентгенограмме проводится по передней границе плечевой кости, разделяет плечевую кость посредине. Если линия не пересекает, или пересекает только переднюю часть плечевой кости, можно заподозрить перелом дистального отдела плечевой кости со смещением кзади.
Радиокапителлярная линия, которая проходит через диафиза лучевой кости, как правило, пересекает плечевую кость. Если это не так, следует заподозрить оккультный перелом.