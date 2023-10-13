Как правило, передняя плечевая линия, которая на боковой рентгенограмме проводится по передней границе плечевой кости, разделяет плечевую кость посредине. Если линия не пересекает, или пересекает только переднюю часть плечевой кости, можно заподозрить перелом дистального отдела плечевой кости со смещением кзади.