Паукообразная гемангиома (nevus araneus) представляет собой маленькие, ярко-красные папулы, которые окружены крошечными кровеносными сосудами (капиллярами), напоминающими паучьи лапки. При сильном нажатии сосуды обесцвечиваются, а если прекратить нажим – они снова наполняются кровью, начиная с центральной части. Они присутствуют в норме у многих здоровых людей. Они обычно образуются у беременных женщин или у женщин, использующих оральные контрацептивы, а также у людей, страдающих циррозом печени.