К полученным результатам при фундоскопии отека диска зрительного нерва относятся утолщенные и извитые вены сетчатки, гиперемированный и отечный диск зрительного нерва, а также кровоизлияния в сетчатке вокруг диска. Отек диска зрительного нерва вызван высоким расположением диска, повреждением чашки зрительного нерва, а также закупориванием мелких кровеносных сосудов, расположенных на поверхности зрительного нерва.