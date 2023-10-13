На этой фотографии показана острая ретронихия с воспалением проксимальной ногтевой складки и окрашиванием ногтевой пластины в желтый цвет (ксантонихия). На образование грануляционной ткани указывает отек проксимального ногтевого валика без нагноения. Латеральные ногтевые валики существенно не затронуты, поскольку травматическое воздействие в первую очередь приходится на проксимальный валик ногтя и лежащий под ней ногтевой матрикс. Острая паронихия часто поражает латеральные ногтевые валики.