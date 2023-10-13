Окрашивание по Райту-Гимзе представляет собой окрашивание смесью основного красителя (метиленовый синий), окрашивающего в синий цвет, и кислотного красителя (эозин), окрашивающего в красный цвет. Таким образом компоненты клетки с кислотными свойствами (ядро, цитоплазматическая РНК, базофильные гранулы) окрашиваются в синий или фиолетовый цвет, а компоненты с основными свойствами (гемоглобин, озинофильные гранулы) – в красный или оранжевый.