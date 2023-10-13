Волна a появляется при сокращении правого предсердия (систола) и за ней следует спад x при расслаблении предсердия. Волна c, уменьшение глубины х-коллапса, вызванный передачей пульсации сонной артерии; он редко обнаруживается клинически. Волна v ассоциирована с наполнением правого предсердия во время систолы желудочков (трикуспидальный клапан находится в закрытом состоянии). Спад y вызван быстрым наполнением правого желудочка во время систолы желудочков до сокращения предсердий.