ЦНС ингибирует мочеиспускание до наступления подходящего времени, координирует и облегчает поступление мочи из нижних отделов мочевого тракта, чтобы начать и завершить мочеиспускание. завершает мочеиспускание. Парасимпатическая нервная система способствует сокращению детрузора с помощью холинергических волокон. Соматическая нервная система способствует сокращению поперечно-полосатого мышечного сфинктера за счет холинергических волокон полового нерва. (Adapted from DuBeau CE, Resnick NM with the Massachusetts Department of Health EDUCATE project collaborators: Urinary Incontinence in the Older Adult: An Annotated Speaker/Teacher Kit, 1993; used with permission of the authors.)