В этом примере предполагается, что пациент имеет порог лечения для острого инфаркта миокарда (ИМ) 25%. Когда вероятность инфаркта миокарда превышает 25%, проводится тромболитическая терапия. Клиницисты могут использовать номограммы Фагана, чтобы определить, когда следует выполнить быструю эхокардиографию, прежде чем проводить тромболитическую терапию. Если предположить, что эхокардиография имеет гипотетическую чувствительность в 60% и специфичность в 70% для нового инфаркта миокарда, эти проценты соответствуют коэффициенту вероятности (КВ) положительного результата теста (КВ+) 60/(100 − 70) = 2. Линия, соединяющая 25%-ный ПЛ на линии пост-тестовой вероятности соответствии с КВ+ (2,0) на средней линии КВ пересекает пре-тестовую вероятность примерно в 0,14. Положительный результат теста у пациента с пре-тестовой вероятностью < 14% по-прежнему приводит к пост-тестовой вероятности меньшей, чем ПЛ.