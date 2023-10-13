Иллюстративные линии построены на основе данных теста на инфекции мочевыводящих путей (ИМП) в таблице Распределение результатов гипотетического теста на лейкоцитарную эстеразу в когорте из 1000 женщин с предполагаемой распространенностью ИМП 30% . Линия А представляет положительный результат теста. Она проведена от пре-тестовой вероятности 0,3 через КВ+ 4,73 к пост-тестовому значению чуть < 0,7, схожему с расчетной вероятностью 0,67. Линия B представляет отрицательный результат теста. Она проведена от пре-тестовой вероятности 0,3 через КВ- 0,34 к пост-тестовому значению чуть > 0,1, схожему с расчетной вероятностью 13%.