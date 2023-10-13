Номограмма Румэка-Мэттью при приеме однократной ударной дозы парацетамола
Полулогарифмическая диаграмма плазменного уровня парацетамола, соотнесенная к времени. Условия, которые необходимо соблюдать при пользовании номограммой:
Координаты времени должны соотноситься к времени после приёма препарата.
Исследования уровня в сыворотке крови, сделанные ранее 4 часов, могут не выявить пиковых концентраций.
График должен применяться только при однократном остром приеме.
Нижняя жирная линия, находящаяся на 25% ниже стандартной номограммы, включена для отслеживания возможных ошибок в анализе содержания парацетамола в плазме крови и расчетного времени его приема при отравлении.
Adapted from Rumack BH, Matthew H: Acetaminophen poisoning and toxicity. Pediatrics 55(6): 871–876, 1975; reproduced by permission of Pediatrics.