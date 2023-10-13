С помощью непрямого антиглобулинового теста (непрямая проба Кумбса) выявляют антитела класса IgG против эритроцитов (ККТ) в плазме пациента. Проводят инкубацию плазмы пациента с эритроцитами реагента; затем добавляют сыворотку Кумбса (антитела к IgG человека, или человеческие анти-IgG). Если происходит агглютинация, это означает, что присутствуют антител IgG (аутоантитела и аллоантитела) к эритроцитам. Этот тест также используют для определения специфичности аллогенного антитела.