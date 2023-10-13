Наследственная геморрагическая телеангиоэктазия (синдром Ослера-Вебера-Рандю) является аутосомно-доминантным заболеванием, которое проявляется в виде многочисленных кожных, слизистых и висцеральных телеангиэктазий и артериовенозных мальформаций. Папулезные, точечные и линейные телеангиэктазии встречаются преимущественно на языке, губах, кончиках пальцев, околоротовой области и туловище.