Миеломная почка
Миеломная почка относится к тубулоинтерстициальным заболеваниям, обусловлена отложением легких цепей и образованием обструктивных масс в почечных канальцах. Образец биопсии указывает на наличие тубулярных цилиндров с реакцией окружающего синцитиального поликариоцита, хронического тубулоинтерстициального нефрита с лимфоцитарным инфильтратом и фиброзом (реактив Шиффа, оригинальное увеличение ×400).
Image provided by Agnes Fogo, MD, and the American Journal of Kidney Diseases' Atlas of Renal Pathology (see www.ajkd.org).