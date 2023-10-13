Миеломная почка относится к тубулоинтерстициальным заболеваниям, обусловлена отложением легких цепей и образованием обструктивных масс в почечных канальцах. Образец биопсии указывает на наличие тубулярных цилиндров с реакцией окружающего синцитиального поликариоцита, хронического тубулоинтерстициального нефрита с лимфоцитарным инфильтратом и фиброзом (реактив Шиффа, оригинальное увеличение ×400).