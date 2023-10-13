Мигрирующая эритема является характерным физическим признаком на ранней стадии болезни Лайма. Болезнь начинается с появления красного пятна на месте укуса иксодового клеща (Ixodes). Обычно пятно увеличивается, обесцвечиваясь в центре, как на этом изображении, хотя у многих пациентов центральное обесцвечивание не наблюдается. У одной части пациентов центральная эритема окружена бледным кольцом, а у другой в центрах появляются везикулы или изъязвления.