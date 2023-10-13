При мембранозно-пролиферативном гломерулонефрите, опосредованном комплиментом (МПГН) II типа, C3-нефритогенном факторе, аутоиммунное антитело IgG, которое функционирует подобно пропердину, непосредственно расщепляя C3 до С3b, активирует комплемент через альтернативный путь в пределах стенок гломерулярных капилляров и мезангия. Отложения С3 частично замещают компоненты темной пластинки базальной мембраны, утолщая ее и придавая характерный вид «связки колбасы» (импрегнация солями серебра по Джонсу, ×400).