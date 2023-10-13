При мембранопролиферативном гломерулонефрите, опосредованном иммуноглобулинами/иммунными комплексами, хроническое отложение иммунных комплексов (преимущественно С3 и IgG или IgM) активирует комплемент через классический путь в стенках гломерулярных капилляров и мезангии. В результате этого происходит мезангиальная пролиферация, уплотнение клубочковой базальной мембраны (ГБМ), интерпозиция цитоплазмы между мезангиальными клетками ГБМ и эндотелиальными клетками, а также гломерулосклероз, приводящий к почечной недостаточности. Уплотнение ГБМ проявляется здесь двойными контурами (серебряное пятно Джонса, ×400).