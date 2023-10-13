Изображение слева –рентгенограмма в боковой проекции поясничного отдела позвоночника, показывает соскальзывание позвонка L4 (черная стрелка – задняя граница тела позвонка L5 не совпадает с задней границей L4). Изображение в центре является среднесагиттальной МР-томограммой, показывающей компрессию нервных структур (белая стрелка). Изображение справа представляет собой аксиальную МРТ скан, показывающий выраженный стеноз спинномозгового канала на уровне дегенеративного спондилолистеза - L4-5 (белая стрелка).