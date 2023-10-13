На этих изображениях показаны клинические признаки липодистрофии и липоатрофии. На левой панели показано скопление жировой ткани в задних отделах шейки матки, известное как «горб бизона» (красная стрелка). На правой панели показано увеличение количества жира в брюшной полости. Жир в области живота, который есть у людей с ВИЧ, находится глубоко внутри полости органа (висцеральный жир). На правой панели также показана потеря жира под кожей на руках и ногах, известная как липоатрофия.