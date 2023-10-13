Как и у людей, имеющих здоровый иммунитет, лимфома Беркитта имеет характерную картину "звездного неба" по причине наличия большого количества макрофагов, содержащих в себе остатки разрушенных клеток (что указывает на высокую скорость обновления клеточной популяции). Опухоль также обладает высокой скоростью митоза.