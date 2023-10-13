Лангергансоклеточный гистиоцитоз (эозинофильная гранулема) черепа
Рентгенографическое изображение типичного монооссального унифокального поражения ЛКГ (эозинофильной гранулемы) черепа. Поражение имеет четко очерченные края, но без склеротического ободка.
By permission of the publisher. From Swearingen B, Schaefer P, Primavera J, Klibanski A. In Atlas of Clinical Endocrinology: Neuroendocrinology and Pituitary Disease. Edited by S Korenman (series editor) and ME Molitch. Philadelphia, Current Medicine, 2000.