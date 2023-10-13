На этом изображении показано большое агрессивное поражение в правом крыле подвздошной кости. МРТ выявила неоднородное образование на T2 и низкий сигнал на Т1 с гетерогенным усилением образования и окружающей мускулатуры с девиацией правой поясничной мышцы медиально, что свидетельствует об агрессивном поражении кости (слева). На рентгенограмме (справа) виден большой литический очаг в передней и боковой областях подвздошной кишки, распространяющийся кпереди и вниз до седалищной кости. Выделяется расширенный и неровный кортикальный слой. Биопсия была диагностической для клеточного гистиоцитоза Лангерганса.