Лабораторные исследования при мужском гипогонадизме
* Общий тестостерон имеет более низкую чувствительность при диагностике гипогонадизма у мужчин в возрасте > 50 лет. Если тест на свободный и слабосвязанный тестостерон доступен, проводится измерение их уровней. Если нет, эти уровни рассчитываются.
† Рекомендуется некоторыми врачами.
КТ = компьютерная томография; Fe = железо; ФСГ = фолликулостимулирующий гормон; ГнВГ = гонадотропин-высвобождающий гормон; ЛГ = лютеинизирующий гормон; МРТ = магнитно-резонансная томография.