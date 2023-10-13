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Лабораторные исследования при мужском гипогонадизме

Лабораторные исследования при мужском гипогонадизме

* Общий тестостерон имеет более низкую чувствительность при диагностике гипогонадизма у мужчин в возрасте > 50 лет. Если тест на свободный и слабосвязанный тестостерон доступен, проводится измерение их уровней. Если нет, эти уровни рассчитываются.

† Рекомендуется некоторыми врачами.

КТ = компьютерная томография; Fe = железо; ФСГ = фолликулостимулирующий гормон; ГнВГ = гонадотропин-высвобождающий гормон; ЛГ = лютеинизирующий гормон; МРТ = магнитно-резонансная томография.