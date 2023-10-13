* Общий тестостерон имеет более низкую чувствительность при диагностике гипогонадизма у мужчин в возрасте > 50 лет. Если тест на свободный и слабосвязанный тестостерон доступен, проводится измерение их уровней. Если нет, эти уровни рассчитываются.