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КТ брюшной полости и таза без контраста, демонстрирующая нормальную анатомию (слайд 4)

КТ брюшной полости и таза без контраста, демонстрирующая нормальную анатомию (слайд 4)

1 = хвостатая доля; 2 = щель венозной связки.

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