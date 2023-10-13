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КТ брюшной полости и таза без контраста, демонстрирующая нормальную анатомию (слайд 3)
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КТ брюшной полости и таза без контраста, демонстрирующая нормальную анатомию (слайд 3)
1 = печень; 2 = желудок; 3 = селезенка.
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