skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon
КТ брюшной полости и таза без контраста, демонстрирующая нормальную анатомию (слайд 14)

КТ брюшной полости и таза без контраста, демонстрирующая нормальную анатомию (слайд 14)

1 = правая почечная вена; 1; 2 = ворота почек.

© Springer Science+Business Media