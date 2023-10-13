honeypot link
skip to main content
Справочник Msd
Профессиональная версия
РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНЫ
ИСТОЧНИКИ
КОММЕНТАРИИ
ОПРОСЫ
О НАС
РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНЫ
Профессиональная
/
Изображения
/
КТ брюшной полости и таза без контраста, демонстрирующая нормальную анатомию (слайд 14)
/
КТ брюшной полости и таза без контраста, демонстрирующая нормальную анатомию (слайд 14)
1 = правая почечная вена; 1; 2 = ворота почек.
© Springer Science+Business Media
По этим темам
Обследование пациентов с гастроэнтерологическими заболеваниями
>