На этих изображениях показаны визуализируемые при КТ-ангиографии признаки острого кровотечения из нижних отделов желудочно-кишечного тракта, происходящего из дивертикулов правой половины толстой кишки. Верхнее левое изображение представляет собой изображение без контрастного усиления. На верхнем правом изображении показана артериальная фаза контрастирования с экстравазией контрастного вещества внутри дивертикула (стрелка). На нижнем левом изображении показана портально-венозная фаза с увеличением экстравазии (так называемым контрастным румянцем) в просвете толстой кишки (стрелки). На правом нижнем изображении показана соответствующая корональная проекция, выполненная по методу проекции максимальной интенсивности (MIP) (стрелка).