На данном изображении показаны кристаллы пирофосфата кальция (ППК), извлеченные из синовиальной жидкости и рассматриваемые под поляризационным световым микроскопом. (Красная стрелка в правом верхнем углу указывает на ось красного компенсатора, устройства, используемого для определения ориентации кристаллов. Кристаллы пирофосфата кальция с положительным двойным лучепреломлением кажутся голубыми, когда они параллельны оптической оси компенсатора, и желтыми – когда перпендикулярны ей).