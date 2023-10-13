Насыщение артериальной крови оксигемоглобином соответствует PO2. PO2 при сатурации 50% (P50) обычно соответствует 27 мм рт. ст.

Кривая диссоциации смещается вправо при увеличении концентрации ионов водорода (H+), увеличении в 2,3-дифосфоглицерата в эритроцитах, повышении температуры (Т) и увеличении PCO2.