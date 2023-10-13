Кривая диссоциация оксигемоглобина
Насыщение артериальной крови оксигемоглобином соответствует PO2. PO2 при сатурации 50% (P50) обычно соответствует 27 мм рт. ст.
Кривая диссоциации смещается вправо при увеличении концентрации ионов водорода (H+), увеличении в 2,3-дифосфоглицерата в эритроцитах, повышении температуры (Т) и увеличении PCO2.
Снижение уровня Н+, ДФГ, температуры и PCO2 вызывает смещение кривой влево.
Гемоглобин, характеризующийся смещением кривой вправо, имеет пониженное сродство к кислороду, а гемоглобин, характеризующийся смещением кривой влево, имеет повышенное сродство к кислороду.