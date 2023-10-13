A: если присутствуют 2 реаниматора, то новорожденным и маленьким детям, чью грудную клетку можно обхватить ладонью, рекомендуется выполнять непрямой массаж сердца размещенными рядом большими пальцами. При проведениии компрессии у совсем маленьких новорожденных большие пальцы следует перекрестить.

B: если спасатель один, он может для компрессии у младенцев использовать 2 пальца. При сжатии пальцы должны оставаться в вертикальном положении. Для новорожденных такое положение пальцев будет слишком низким, т.е. на уровне или ниже мечевидного отростка; правильное положение пальцев – чуть ниже линии сосков.