Сагиттальное T2-взвешенное изображение МРТ показывает, что компрессия спинного мозга на межпозвоночных уровнях C4-5, C5-6 и C6-7 является вторичной по отношению к задним многоуровневым грыжам межпозвоночных дисков (розовые стрелки). Интрамедуллярный сигнал Т2 аномально повышен, что указывает на отек спинного мозга (желтая стрелка). Нормальный импульс из спинного мозга виден на уровне С2 (синяя стрелка).