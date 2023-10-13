Поверхность такого языка эритематозная. Отличительными признаками «клубничного» языка являются слущивание нитевидных сосочков (вызванное системным воспалительным процессом), а также наличие грибовидных сосочков, которые выглядят как семена клубники. Язык клубничного цвета не является специфичным признаком болезни Кавасаки и мультисистемного воспалительного синдрома у детей (MIS-C); такая окраска языка может появляться и при стрептококковом и стафилококковом токсин-опосредованном заболевании.