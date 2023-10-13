ЭКГ в 12 отведениях с одновременно записанной полосой ритма второго ряда. Стрелки вниз показывают зубцы Р регулярного синусового ритма со скоростью 58 ударов/минуту. QRS-комплексы показывают групповую пульсацию с тремя QRS-комплексами для каждых 4-х зубцов Р. Цифры ниже отведения II соответствуют RR-интервалам. Цифры выше отведения II соответствуют PR-интервалам. Продолжительность RR-интервала, охватывающего паузу между QRS-комплексами (1920 миллисекунд), почти в два раза превышает продолжительность любого другого RR- интервала. Длительность PR-интервалов в каждой группе постепенно увеличивается (300 миллисекунд, затем 380 миллисекунд, затем 420 миллисекунд). Длительность RR-интервалов после паузы постепенно уменьшается (1080 миллисекунд, затем 1040 миллисекунд), так как нарастания, при которых PR-интервалы становятся длиннее, постепенно уменьшаются (80 миллисекунд, а затем 40 миллисекунд).