На данном изображении показана ахалазия с дилатацией проксимальной части пищевода и неполным расслаблением нижнего пищеводного сфинктера. Обратите внимание на неоднородность материала в расширенном пищеводе из-за непереваренной пищи, которая не попала в желудок (длинные стрелки). При тяжелой ахалазии только небольшое количество контрастного вещества может пройти через клювовидный пищеводно-желудочный переход (короткие стрелки).