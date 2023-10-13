skip to main content
Информационная панель FDA Adverse Events Reporting System (FAERS)

На этом изображении показаны отчеты о неблагоприятных реакциях (НР), полученные FDA с 1999 по 2024 год. Данные представлены по состоянию на 30 сентября 2024 года.

Существуют следующие типы отчетов:

  • Прямые отчеты: добровольные обращения потребителей и медицинских работников непосредственно в FDA через программу MedWatch

  • Экстренные отчеты: предоставляются производителями и содержат ≥ 1 НР, которая в настоящее время не описана в маркировке продукта и которая привела к серьезным последствиям для пациента

  • Неэкстренные отчеты: предоставляются производителями и не соответствуют критериям экстренных отчетов (включая нежелательные реакции, о которых сообщается как об ожидаемых, несерьезных и неожидаемых, а также несерьезных и ожидаемых)

  • Отчеты о безопасности биологических препаратов (BSR): до 2005 года представлялись в FDA как отдельный тип отчета, касающийся вакцин и препаратов крови.

Image from the U.S. Food and Drug Administration (FDA).