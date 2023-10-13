Информационная панель FDA Adverse Events Reporting System (FAERS)
На этом изображении показаны отчеты о неблагоприятных реакциях (НР), полученные FDA с 1999 по 2024 год. Данные представлены по состоянию на 30 сентября 2024 года.
Существуют следующие типы отчетов:
Прямые отчеты: добровольные обращения потребителей и медицинских работников непосредственно в FDA через программу MedWatch
Экстренные отчеты: предоставляются производителями и содержат ≥ 1 НР, которая в настоящее время не описана в маркировке продукта и которая привела к серьезным последствиям для пациента
Неэкстренные отчеты: предоставляются производителями и не соответствуют критериям экстренных отчетов (включая нежелательные реакции, о которых сообщается как об ожидаемых, несерьезных и неожидаемых, а также несерьезных и ожидаемых)
Отчеты о безопасности биологических препаратов (BSR): до 2005 года представлялись в FDA как отдельный тип отчета, касающийся вакцин и препаратов крови.
Image from the U.S. Food and Drug Administration (FDA).