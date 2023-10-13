skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon
Иммобилизация в функциональном положении (разгибание лучезапястного сустава до 20 градусов, сгибание пястно-фаланговых суставов до 60 градусов, небольшое сгибание межфаланговых суставов)

Иммобилизация в функциональном положении (разгибание лучезапястного сустава до 20 градусов, сгибание пястно-фаланговых суставов до 60 градусов, небольшое сгибание межфаланговых суставов)