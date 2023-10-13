Иммобилизация в функциональном положении (разгибание лучезапястного сустава до 20 градусов, сгибание пястно-фаланговых суставов до 60 градусов, небольшое сгибание межфаланговых суставов)

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