Люди заражаются, когда филяриевидные личинки проникают через кожу. У большинства видов личинки не могут дальше развиваться в организме человека-хозяина и бесцельно мигрируют в пределах эпидермиса, иногда до нескольких сантиметров в день. Некоторые личинки могут задерживаться в более глубоких тканях после миграции в коже.