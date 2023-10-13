Зоонозная передача кожной мигрирующей личинки (синдрома ползучей болезни)
Зрелые анкилостомы размножаются в тонком кишечнике окончательных хозяев-животных, и яйца выделяются с калом хозяина.
При благоприятных условиях (влажность, тепло, тень) личинки вылупляются через 1–2 дня. Высвободившиеся рабдитовидные личинки развиваются в фекалиях и/или почве.
Через 5–10 дней (и после двух линек) личинки превращаются в филяриевидные (инвазионные) личинки третьей стадии. Эти инвазионные личинки в благоприятных условиях окружающей среды могут выживать 3–4 недели.
Как только личинки контактируют с животным-хозяином, они проникают через кожу и переносятся через кровеносные сосуды в сердце, а затем в легкие, где проникают в легочные альвеолы, поднимаются по бронхиальному дереву к глотке и проглатываются.
Личинки попадают в тонкую кишку, где превращаются во взрослых особей. Взрослые черви обитают в просвете тонкой кишки, где прикрепляются к кишечной стенке. Некоторые личинки задерживаются на личиночной стадии развития в тканях и служат источником заражения щенков и котят трансмаммарным (и, возможно, трансплацентарным) путем.
Люди заражаются, когда филяриевидные личинки проникают через кожу. У большинства видов личинки не могут дальше развиваться в организме человека-хозяина и бесцельно мигрируют в пределах эпидермиса, иногда до нескольких сантиметров в день. Некоторые личинки могут задерживаться в более глубоких тканях после миграции в коже.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.